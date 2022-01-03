جرافات العدو الاسرائيلي تواصل عمليات التجريف في أراضي “كفر الديك” بالضفة المحتلة

واصلت جرافات العدو الاسرائيلي الإثنين أعمال التجريف لمئات الدونمات في أراضي مواطني بلدة كفر الديك لصالح مستوطنة “عالي زهاف” المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس بلدية كفر الديك محمد ناجي إن “جرافات الاحتلال تواصل منذ عدة أيام أعمال تجريف لمساحات واسعة من أراضي بلدة كفر الديك تقدر بأكثر من 250 دونما في مناطق خلة القمح، وعراق السوكية والقرينة ومذبح الثور وخانق عودة شمال البلدة، في إطار توسعة مستوطنة (عالي زهاف) على حساب أراضي المواطنين في المنطقة”.

المصدر: وكالة وفا