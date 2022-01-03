حزب الله يستكمل حملة غرس “زيتونة سليماني” على طول الحدود مع فلسطين المحتلة

بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قائد محور المقاومة الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني، وضمن فعاليات حملة التشجير التي أطلقها حزب الله تحت عنوان “زيتونة سليماني” على طول الحدود المتاخمة لفلسطين المحتلة وتحديداً حيث وطأت أقدام الشهيد سليماني، غرست زيتونة في وادي السلوقي بوادي الحجير، وعلى طريق عام بلدة مركبا، وعلى طريق عام بلدة عديسه، وعند بوابة فاطمة في بلدة كفركلا، وبجانب نصب الاستشهادي عامر كلاكش (أبو زينب) في بلدة الخيام مقابل مستعمرة المطلة، بمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، ورئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي طاهر ياسين، وعدد من رؤساء البلديات والفعاليات والشخصيات.

وبعد أداء قسم العهد والوفاء أدته ثلة من مجاهدي المقاومة الإسلامية بالسير على نهج الشهداء، تحدث النائب فياض فقال في هذا الجنوب قرب هذه المناطق الحدودية، بدءاً من وادي الحجير إلى مركبا إلى العديسه وكفركلا وصولا إلى الخيام، على طول هذا الخط الذي كان خط نار ومقاومة، وصار خط انتصارات وردع ومقاومة، كان الشهيد سليماني حاضراً دوماً على مستوى الدعم اللوجستي، وعلى مستوى دعم خيارات الشعب اللبناني عبر مقاومته لتحرير أرضه، وردع الكيان الصهيوني، فالخيار هو خيار الشعب اللبناني، وإرادة المقاومة هي إرادته، والقرار قراره، وكان سليماني داعماً لهذا الخيار وتلك الإرادة وذاك القرار.

وأضاف النائب فياض كان هذا الدعم حاضراً وجاهزاً على مستوى المنطقة برمتها لكل مجتمع يريد أن يتحرر من هيمنة أو احتلال، أو أن يتصدى لعدوان يدوس الكرامة الإنسانية وحرية الشعوب، وفي كل ذلك لم يسعَ سليماني يوماً إلى إملاء المواقف أو مصادرة القرارات أو التوجهات أو التدخل في خصوصيات مجتمع من المجتمعات، كان يحركه موقف إنساني وديني وأخلاقي واستراتيجي، أنه من حق هذه المنطقة العربية الإسلامية أن تعيش بحرية وكرامة، لتقرر شعوبها مصيرها، بعيداً عن الاحتلال الصهيوني أو الهيمنة الأمريكية، لأن هذه الدول لأبنائها وهم يقررون مصيرهم، لكن هذه المواقف لا يمكن لأولئك الذين بنوا كل تاريخهم على الارتهان والارتزاق والانصياع للقوى الخارجية، أن يستوعبوها أو يستوعبوا هذا النهج الإنساني التحرري الثوري الذي يرتكز إلى أولوية حرية الشعوب وقدسية الكرامة الإنسانية.

وتابع النائب فياض: ولأن وجه المنطقة أخذ بالتغيّر، فإن أمريكا أكثر ضعفاً وأقل تأثيراً، ومسارها خلال ثلاثة عقود من الحروب المدمرة في المنطقة هو الإخفاق والانتقال من فشل إلى فشل، وعليه، فإن مقاومات الشعوب على مستوى المنطقة باتت مثمرة، ومئال أميركا وإسرائيل المزيد من الفشل والهزيمة، كما فشلت وهزمت في تجارب العقود الماضية.

وختم: في الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الكبير قاسم سليماني الذي وقف إلى جانب المضطهدين والمستضعفين على مدى المنطقة برمتها، ولم يتخلَ عن مؤازرة الشعب اللبناني في مقاومته من أجل حريته وكرامته وسيادته، نقدّم له كل الوفاء والتقدير.

وفي سياق متصل، غُرست “زيتونة سليماني” في بلدة الناقورة، وكذلك في بلدة مروحين، بمشاركة نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وجمع من الأهالي.

الشيخ دعموش وفي كلمة له عقب الغرس قال، إن هذا الغرس المبارك في الأرض التي وطأها الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني، هو تعبير عن بعض وفائنا وشكرنا وتقديرنا لعطاءات وتضحيات هذا القائد الجهادي الكبير لما قدمه لنا هنا في لبنان وفي فلسطين وفي كل المنطقة، لأن الشكر للشهداء هو جزء من الوفاء لهم، فالشهيد القائد الحاج قاسم سليماني هو عنوان ورمز ونموذج ومصداق للقائد الجهادي الإسلامي الحقيقي الذي صنعه الإسلام، وصنعته مدرسة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وصنعته قيم ومفاهيم الثورة الإسلامية المباركة.

وأضاف: نحن نقف هنا لنعبّر عن وفائنا وشكرنا وتقديرنا وإجلالنا وتعظيمنا لهذا القائد الجهادي الكبير، الذي دعم لبنان ووقف إلى جانبه وإلى جانب هذه المقاومة ودعمها بكل ما تحتاج إليه، ومن ورائه الجمهورية الإسلامية في إيران، التي وقفت ولا تزال تقف إلى جانب لبنان.

وتابع: إن أهلنا في هذا البلد يعبّرون أيضاً عن وفائهم وشكرهم وتقديرهم لتضحيات الحاج قاسم سليماني الذي احتضن المقاومة، ولدعمه ومساندته للبنان وللمقاومة الإسلامية، برغم كل الحملات الإعلامية والسياسية والنفسية التي تحاول أن تضغط على عقولهم من أجل أن يتخلوا عن خيار المقاومة.

المصدر: موقع المنار