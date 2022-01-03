الأسير أبو هواش في اليوم 140 من اضرابه عن الطعام وسط ظروف صحية خطيرة

يدخل الاسير الفلسطيني هشام أبو هواش اليوم الاثنين الاربعين لاضرابه المفتوح عن الطعام وسط ضروف صحية خطيرة تهدد حياته، حيث دخل في غيبوبة متقطعة.

وطالبت عائشة حريبات زوجة الاسير ابو هواش المنظمات الدولية الانسانية بالتحرك والضغط على دولة الاحتلال لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري بحق زوجها وباقي المعتقلين في ظل سياسة العقوبات الجماعية العنصرية.

والأسير أبو هواش البالغ من العمر اربعين عاماً هو أب لخمسة أطفال، وهو من بلدة دورا، غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة وقد اعتقل في السابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر من العام 2020، وحوَّلته سلطات الاحتلال إلى الاعتقال الإداري.

وبعد مماطلة استمرت شهورا، جمدت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري دون انهاءه، ونقلته إلى المستشفى بوضع صحي حرج، لكنه رفض تعليق إضرابه عن الطعام.

المصدر: قناة المنار