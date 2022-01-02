الرادارات الروسية ترصد 170 إطلاقا صاروخيا عام 2021

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن المنظومات الروسية للإنذار بالهجمات الصاروخية وللدفاع المضاد للصواريخ، سجلت أكثر من 170 عملية إطلاق صاروخي في عام 2021.

وذكرت الوزارة، أن العمليات المذكورة، تشمل إطلاق الصواريخ البالستية الأجنبية والروسية، والصواريخ الفضائية.

وأضافت الوزارة، في بيانها: “في إطار تنفيذ المناوبات القتالية في عام 2021، كشفت المنظومات الروسية للإنذار بالهجمات الصاروخية ووسائل مراقبة المجال الفضائي وكذلك أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ، عن أكثر من 170 عملية إطلاق للصواريخ الباليستية والفضائية الأجنبية والروسية”.

وأشارت الوزارة إلى أن، محطات الرادار من نوع “فورونيج” الجديدة تشكل في الوقت الراهن أساس الرادارات الأرضية في منظومة الإنذار المبكر الروسية.

ونوهت الوزارة، بأنه تم نشر هذه الرادارات، في مقاطعات لينينغراد وكالينينغراد وإيركوتسك وأورنبورغ، وكذلك في أقاليم كراسنودار وكراسنويارسك وألتاي.

المصدر: وكالات