السلطات الإسرائيلية تدق ناقوس الخطر مع اكتشاف طفرة جديدة لإنفلونزا الطيور تنتقل إلى البشر

أفادت هيئة البث لدى كيان العدو الاسرائيلي”مكان” أن “إنفلونزا الطيور تستمر بالانتشار في حظائر الطيور بشمال البلاد، بعد اكتشاف حالات في حظائر الدواجن في قرية ديفورا المحاذية لمدينة العفولة. وبحسب “مكان”، فقد “تبين أن الحديث يدور عن طفرة للفيروس يمكن أن تنتقل إلى الإنسان عن طريق الاتصال المباشر بالطيور”، حيث حذرت وزارة الصحة في حكومة العدو المواطنين من “لمس الطيور المصابة أو المريضة”. هذا وفرضت وزارة الزراعة طوقا على حظائر الدواجن تقع داخل دائرة نصف قطرها عشرة كيلومترات من الحظيرة المصابة في قرية ديفورا.

يذكر أن طفرة مشابهة للفيروس كانت قد رصدت قبل أسبوع في قرية رام أون على الحدود مع لبنان.

المصدر: روسيا اليوم