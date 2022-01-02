أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية علي رضا رشيديان عن استئناف الرحلات السياحية الايرانية الى سوريا اعتبارا منذ اليوم الاحد.

وقال رشيديان، في تصريح صحفي، إن رحلات السياح الايرانيين تستأنف اعتبارا منذ اليوم الاحد ضمن قوافل تضم 25 سائحا على مدى 5 أيام لزيارة ضريحي السيدتين زينب ورقية عليهما السلام في دمشق.

واضاف: إن هذه الرحلات استؤنفت عقب أكثر من عامين على توقفها بسبب تفشي جائحة كورونا.

ولفت الى تسجيل أكثر من 75 شخصا اسمائهم لزيارة سوريا وسيتم تسيير رحلتين في يومي الاحد والخميس من كل اسبوع من مطار الامام الخميني (رض) في طهران الى دمشق.

ونوه الى ان برنامج الزوار الايرانيين حاليا يقتصر على زيارة دمشق فقط حيث يتم ايفاد الزائرين يوم الاحد وعودتهم الى البلاد يوم الخميس.

المصدر: وكالة انباء فارس