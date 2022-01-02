مراسل المنار : المقاومة الفلسطينية تطلق نيران المضادات باتجاه طائرات العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2022 - 01:58

مراسل المنار : المقاومة الفلسطينية تطلق نيران المضادات باتجاه طائرات العدو

منذ 1 ساعة 2 January، 2022
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