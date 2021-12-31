لافروف: روسيا تقيم اتصالات ذات طابع عملي مع “طالبان”

قال وزير الخارجية سيرغي لافروف إن روسيا تقيم اتصالات ذات طابع عملي مع ممثلي “طالبان”، بعد وصول الحركة إلى السلطة في أفغانستان.

وأضاف لافروف “لدينا اتصالات عمل مع ممثلي السلطات الأفغانية الجديدة، بما في ذلك من خلال سفارتنا في كابل”، وشدد على أن “الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في أفغانستان، جعلت المجال الإنساني ملحا بشكل خاص خلال التعاون العملي”.

وأشار لافروف إلى أن “الجانب الروسي، قام بتسليم عدة شحنات من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان في نوفمبر وديسمبر، كما ساعد الطلاب الأفغان في الوصول إلى روسيا لمواصلة دراستهم”، وذكر أن “الاعتراف الرسمي بحكومة حركة طالبان في أفغانستان، سيعتمد على كيفية وفائها بوعودها، بما في ذلك بخصوص التصدي للتهديدات الصادرة من أراضي أفغانستان”.

المصدر: روسيا اليوم