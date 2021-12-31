أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 31-12-2021

الأخبار

موازنة 2021 وفق سعر منصة «صيرفة»: سلامة يقترح سعرين رسميين للدولار!

ركن المقاومة: جدران غزّة لن تحميكم

تناغم سعودي – إسرائيلي بوجه دمشق: السخط على موسكو يتسلّل إلى الجيش

النهار

النهار في 2021: التحدي بالريادة والإبداع

2022 اللبنانية: سنة الاستحقاقات الكبرى للتغيير

أعطو لبنان فرصة.. دعوة للسنة الجديدة

الجمهورية

لبنان يستقبل العام الجديد بالتعطيل

الآتي: تصنيف لبنان دولة فاشلة!

ماذا لو حكي بري؟

اللواء

شكر كويتي لضبط الكبتاغون

«مجموعة الأزمات» تستبعد حوادث خطيرة.. وجهود متواصلة لاستئناف جلسات مجلس الوزراء

الديار

لبنان يودع عام الانهيار ويستقبل 2022 دون «اوهام» : المؤشرات قاتمة…!

افق مسدود داخليا وانتظار «ثقيل» لتطورات خارجية و«العين» على «اسرائيل»

بعبدا ترفض اتهام الرئيس بنيات تقسيمية.. بري: عون لا يصلح لادارة حوار

البناء

مفاوضات فيينا وجنيف تخيمان على العام الجديد: التسويات تتفوق على المواجهات

اتصال بايدن وبوتين يضع جدول أعمال المفاوضات ويرسم عناوين الاتفاق النووي

لبنان يدخل 2022 بانسداد سياسي وقضائي وانهيار اقتصادي… والخطر صحي

المصدر: صحف