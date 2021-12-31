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December 31 2021 - 03:00

تركيا تكشف عن توقعاتها من المحادثات بين بوتين وبايدن

منذ 2 ساعة 31 December، 2021
وزير الخارجية التركي جاويش اوغلو
تركيا - عربي وإقليمي

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة تأمل في تطبيع الوضع بعد الاتصال بين رئيسي روسيا فلاديمير بوتين والولايات المتحدة جو بايدن، وعقد اجتماعات “روسيا – الناتو”.

وقال أوغلو في مقابلة مع “24 TV”: “كما تعلمون، سيكون لدى بوتين وبايدن اتصال هاتفي لمناقشة الأزمة الأوكرانية، وهذه المرة بمبادرة من الجانب الروسي، وخلال اليومين العاشر والثاني عشر، ستجرى أيضا اتصالات ثنائية بتنسيق روسيا والناتو”.

وأشار الكرملين والبيت الأبيض إلى أن “المحادثة الهاتفية بين الرئيسين ستجري مساء الخميس”، فيما أفاد البيت الأبيض سابقا، أن “بايدن يعتزم مناقشة عدد من الموضوعات مع بوتين، بما في ذلك المحادثات الأمريكية الروسية المقبلة في 10 يناير، فضلا عن اجتماع مجلس روسيا والناتو واجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بعدها”.

وتخطط روسيا والولايات المتحدة في 10 يناير لعقد اجتماع في شكل حوار استراتيجي على مستوى ممثلي وزارة الخارجية، ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس “روسيا والناتو” في 12 يناير المقبل، يعقبه اجتماع متعدد الأطراف في موقع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في اليوم التالي.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن دعوة وزير الخارجية أنتوني بلينكن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لمناقشة سبل حل النزاع سلميا في شرق البلاد، فضلا عن الاتصالات الدبلوماسية المقبلة مع روسيا.

المصدر: وكالات

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