الشيخ قاسم: نريد إجراء الانتخابات بموعدها ونتائجها ستؤكد حضورنا ومتانة تمثيلنا

قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم “في لبنان نحن كحزب الله نريد أن تجري الإنتخابات في موعدها لينتقل البلد إلى مرحلة جديدة، فالمشاكل التي تراكمت خلال هذه السنوات الأربع لا يمكن أن تفتح أمامها آفاق للحل إلا بإجراء تغييرات وتعديلات وانتقال إلى مرحلة تختلف عن المرحلة السابقة”.

واضاف الشيخ قاسم الاربعاء “هذه المرحلة تؤمنها الإنتخابات النيابية التي ستعبر عن خيارات الناس والناس سيقولون من سيمثلهم في هذه المرحلة الجديدة سواء كان قسم من هؤلاء من القدامى أو قسم من الجدد”، وتابع “في النهاية يجب على الجميع أن يحترموا خيارات الناس في الإنتخابات، فهذه الإنتخابات ستفتح صفحة جديدة للنهوض والتغيير”.

وقال الشيخ قاسم “نحن نعلم أن هناك حماسة دولية غير عادية للانتخابات وحماسة من بعض الجهات الذين يواجهون مشروعنا الوطني لاعتقادهم أن الإنتخابات ستؤدي إلى أعداد كبيرة من النواب، بالتالي سيغيروا المعادلة بهذه الأعداد الكبيرة وبهذه الوجوه التي ستأتي”، وتابع “علما أنهم يعدونا بوجوه جديدة، لكن سنرى بعض الوجوه الجديدة التي لا تتجاوز عدد أصابع اليد والباقي كله ممن كان لهم تجارب في البلد وخربه”.

وأضاف الشيخ قاسم “نحن كحزب الله مطمئنون إلى نتائج الإنتخابات التي ستؤكد حضورنا كحزب وقوة ومتانة تمثيلنا للناس”، وتابع “معركتنا الإنتخابية المقبلة هي معركة لتفعيل وجودنا الإيجابي من أجل أن نحمي ونبني، مجددا سنحمي من العدو الإسرائيلي والأطماع اتجاه لبنان ومجددا سنبني بالأدوات المتوفرة التي نستطيع من خلالها أن نقدم شيئا وأن نبذل مع حلفائنا ما نستطيع في بنية وتركيبة الدولة اللبنانية”.

وأوضح الشيخ قاسم “معركتنا الإنتخابية هي للحضور القوي والمؤثر في مستقبل البلد وفي خدمة الناس ولسنا مهتمين بمعادلة الأكثرية والأقلية، ولا أعتقد أنها ستكون معيارا كائنا من كان في الأكثرية وكائنا من كان في الأقلية”، واعتبر ان “المعيار هو من يحمل رؤية لخدمة وحماية الناس بقوة الإلتفاف الشعبي، هذا هو المعيار الذي سيؤثر في رسم مستقبل لبنان في السنوات الأربع المقبلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام