إيران تتوقع استكمال تطوير حقل “آزادکان” النفطي في 2023

أكدت وزارة النفط الإيرانية الثلاثاء أنه “من المقرر استكمال تطوير حقل أزادكان، في منتصف عام 2023 وأن يبلغ إجمالي إنتاجه 320 ألف برميل يومياً. ويأتي هذا التقرير بعد أن استؤنفت بفيينا محادثات مباشرة بين إيران و مجموعة 4+1 من أجل إحياء الاتفاق النووي مع إيران، والتي ينصب اهتمام طهران فيها على رفع الحظر للسماح لها ببيع النفط دون عائق وجمع إيراداته. وقال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجستة مهر “مع استكمال تطوير مشروع هذا الحقل سيصل إنتاج النفط الخام إلى 320 ألف برميل يومياً من الحقل”.