المانيا: نرحب بمبادرة عقد مفاوضات بين الناتو وروسيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 27 2021 - 17:52

المانيا: نرحب بمبادرة عقد مفاوضات بين الناتو وروسيا

منذ 28 mins 27 December، 2021
علم المانيا
أخبار دولية - المانيا

رحبت المانيا “بمبادرة الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بشأن إجراء مفاوضات بين الحلف وروسيا في 12 يناير/كانون الثاني”، وأملت أن “تقبل موسكو الدعوة”.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية أندريا ساسي الاثنين “نرحب بدعوة الأمين العام (للاجتماع) 12 يناير. نرحب بهذه المبادرة ونأمل بأن تقبل روسيا هذا العرض”.

من جانبه، أضاف نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية وولفغانغ بوشنر أن “خبر المفاوضات المقبلة مشجع لأن برلين ترى في هذا مسارا للأحداث كان المستشار يتطلع إليه وهو أن نمضي قدما قدر الإمكان في إطار المبادرات الدبلوماسية”.

في وقت سابق، قال ستولتنبرغ إنه يعتزم “عقد اجتماع لمجلس روسيا والناتو في 12 يناير/كانون الثاني”، كما صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن “الاجتماع سيركز على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية، بما في ذلك عدم توسع الحلف شرقا”.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة