هاريس: روسيا قد تواجه عقوبات غير مسبوقة في حال التعدي على سيادة أوكرانيا

هددت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، على الهواء في قناة “سي بي إس” التلفزيونية بأن روسيا قد تواجه عقوبات جديدة في حال تصعيد الوضع والتعدي على سيادة أوكرانيا.

وقالت هاريس ردا على سؤال عما إذا كانت “الحرب الساخنة” ستبدأ في أوروبا خلال أسابيع قليلة: “نتحدث مباشرة مع روسيا، ونوضح جدا أن روسيا لا يجب أن تتعدى على سيادة أوكرانيا، وأننا ندافع عن سيادة أراضيها.. واشنطن أوضحت أنها مستعدة لفرض عقوبات (على روسيا) لم يسبق لها مثيل”.

وفي الوقت ذاته، أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، أيضا عن إمكانية اتخاذ خطوات جديدة مناهضة لروسيا.

وقالت نولاند في كييف: “نحن حاسمون في رسالتنا إلى موسكو.. أنهم إذا حذوا خطوات لزعزعة استقرار أوكرانيا واستخدموا قواتهم للعدوان على أوكرانيا، فستكون هناك خطوات اقتصادية خطيرة وعقوبات لم تحدث في الماضي”.

وأضافت أن المفاوضات بشأن دونباس وصلت إلى طريق مسدود، وأشارت إلى عدم الامتثال للعديد من النقاط من اتفاقات مينسك. في الوقت ذاته، أعربت نولاند أن الولايات المتحدة يمكن أن تساهم في تسوية الصراع في شرق أوكرانيا.

المصدر: وكالات