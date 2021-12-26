قريبا .. شركة ايرانية تطرح حافلة كهربائية محلية الصنع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2021 - 04:22

قريبا .. شركة ايرانية تطرح حافلة كهربائية محلية الصنع

منذ 1 ساعة 26 December، 2021
Electric Shahina
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أعلن المدير التنفيذي لشركة ” ايران خودرو ديزل”، إزاحة الستار عن حافلة كهربائية محلية الصنع خلال الايام المقبلة.
وبيّن ” جواد توسلي مهر” في تصريح يوم الاحد، بأن طاقة انتاج الحافلة المزمع الكشف عنها تبلغ 1000 حافلة سنويا بنسبة توطين صناعي 37 بالمئة.
ولفت الى أن من مزايا الحافلة انخفاض سعرها قياسا بمثيلاتها بالسوق مؤكدا أن طرح الحافلات والفانات الكهربائية من الاصدارات المقبلة لشركة ايران خودرو ديزل، وقد تم اتخاذ الخطوات المتعلقة بهذا المشروع الذي سيسهم في الحد من تلوث الهواء سيما في المدن الكبيرة.

المصدر: موقع العالم

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