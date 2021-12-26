الاقتصاد الايراني ينمو 3.3 بالمئة مدعوما بصادرات النفط الخام

أظهرت أحدث بيانات للبنك المركزي الايراني، تسجيل الناتج المحلي الاجمالي نموا بنسبة 3.3 بالمئة في النصف الاول من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 سبتمبر/أيلول 2021 على اساس سنوي.

وأوضحت البيانات التي تابعتها فارس ،أن الناتج المحلي الاجمالي سجل واقع 7289.1 تريليون ريال ( رسميا الدولار = 42 الف ريال)في النصف الاول بنمو 3.3 بالمئة عن الفترة المناظرة 2020.

وأضافت أن الناتج المحلي بدون احتساب عوائد النفط نما 2.4 بالمئة.

وأشارت الى أن قيمة المضافة لقطاع النفط والغاز استحوذت على 1.1 بالمئة من النمو المحقق بنسبة 3.3 بالمئة للاقتصاد الايراني في النصف الاول من السنة المالية.

وذكرت بيانات المركزي الايراني أن وبحسب إحصائيات أولية فقد بلغت القيمة المضافة لصادرات قطاع النفط 692.3 تريليون ريال بنمو 15.1 بالمئة على أساس سنوي.

المصدر: وكالة انباء فارس