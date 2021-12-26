طبيب روسي يعلل سبب انخفاض معدل الوفيات نتيجة للإصابة بـ”أوميكرون” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2021 - 02:22

طبيب روسي يعلل سبب انخفاض معدل الوفيات نتيجة للإصابة بـ”أوميكرون”

منذ 24 mins 26 December، 2021
Corona World Health
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

يرى الطبيب الروسي، مقدم البرنامج التلفزيوني الصحي، ألكسندر مياسنيكوف، أن سبب المعدل المنخفض لوفيات متحور “أوميكرون” بالدول الغربية يعود إلى العدد الكبير للملقََحين ضد الفيروس هناك.
وقارن مياسنيكوف في قناته على “تلغرام” المعلومات الأخيرة حول عدد الوفيات بكورونا في فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا و”إسرائيل”، حيث يتراوح هذا المؤشر بين 0,1% و0,4%.
وقال: “يبدو أن الإصابة بـ “أوميكرون” تتم بشكل معتدل للغاية ولا يؤدي إلى ازدياد عدد الوفيات في الدول التي تتميز بالمستوى العالي للتطعيم”، مشيرا إلى أن نسبة الملقحين في هذه الدول تبلغ 60-70%.
وتوصل الطبيب إلى استنتاج أن سلالة أوميكرون الجديدة لفيروس كورونا ستشمل روسيا قريبا أيضا، داعيا الناس للتطعيم ضد كورونا.

المصدر: نوفوستي

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