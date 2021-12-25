الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية نوع سكان إيغل للعدوان في أجواء الجوف

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية، طائرة تجسسية معادية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع، في أجواء محافظة الجوف، هي الخامسة من ذات النوع التي يتم إسقاطها خلال الشهر الحالي.

وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع “تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع، بسلاح مناسب وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية مساء أمس الجمعة في أجواء منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف”.

وتمكنت الدفاعات الجوية في الـ 16 من ديسمبر من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) في أجواء وادي عبيدة بمحافظة مأرب.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية ، في 13 كانون الاول/ ديسمبر، إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة من نوع “CH4″ تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عسيلان بمحافظة شبوة”.

وكانت دفاعاتنا الجوية تمكنت الجمعة 10 ديسمبر، من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغلScan Eagle) أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية صرواح بمحافظة مأرب”.

كما تمكنت الدفاعات الجوية أيضا الأربعاء 8 كانون الاول/ ديسمبر 2021، من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة من نوع “CH4” أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية الوادي بمارب، بالإضافة إلى أخرى نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة بذات المحافظة.

وتصدت الدفاعات الجوية الخميس 9 كانون الاول/ ديسمبر، لطائرة حربية نوع F15 تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة بمأرب وتجبرها على مغادرة الأجواء.

وكانت الدفاعات الجوية أسقطت في الـ 4 من ديسمبر طائرة تجسس نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع تابعة للعدوان الأمريكي السعودي في أجواء محافظة مأرب.

وتعد طائرة سكان إيغل التي تم إسقاطها اليوم هي الخامسة من ذات النوع التي تم إسقاطها خلال الشهر الحالي، والعاشرة من ذات النوع أيضا التي تم إسقاطها خلال العام الحالي.

المصدر: المسيرة