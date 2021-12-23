نزوح أكثر من 1100 أسرة بسببال قصف التركي والإرهابيين لقرى بريف الحسكة

نزحت أكثر من 1100 أسرة من منازلها بسبب اعتداءات القوات التركية والإرهابيين بالمدفعية على بلدة أبو راسين وعدد من القرى المجاورة لها بريف الحسكة الشمالي.

مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بالحسكة إبراهيم خلف بين أن المديرية رصدت “نزوح 1100 أسرة خلال اليومين الماضيين ولغاية اليوم الخميس من ناحية أبو راسين وقرى الأسدية وأم حرملة ودادا عبدال والمطمورة وخضراوي والربيعات إلى القرى المجاورة والبعيدة عن خطوط التماس جراء العدوان التركي على القرى المذكورة واستهداف منازل المواطنين”. ولفت خلف إلى أنه “تم توجيه نداءات استغاثة للتدخل باستجابة عاجلة من قبل المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية”.

واستشهد أمس الأول 3 مدنيين وأصيب 10 آخرون بينهم أطفال نتيجة العدوان الذي شنه الجنود الاتراك ومرتزقتهم من الإرهابيين بالمدفعية والقذائف الصاروخية على بلدة أبو راسين وقرى تل الورد وربيعات والأسدية بريف الحسكة الشمالي وقصفت أمس قريتا أم الكيف ودادا عبدال في ناحية تل تمر بالريف الشمالي الغربي.

المصدر: وكوالة سانا