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December 23 2021 - 16:18

دعوات للتصدي لهجمات المستوطنين الصهاينة على قرية برقة بنابلس بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 23 December، 2021
صهاينة
عربي وإقليمي - فلسطين

قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة المحتلة غسان دغلس إن “فصائل العمل الوطني في نابلس، وجهت دعوة لأبناء شعبنا للتصدي لقطعان المستوطنين ووقف اعتداءاتهم المتكررة على قرية برقة، شمال نابلس”.

وأضاف دغلس الخميس أن “اعتداءات المستوطنين على قرية برقة واستهداف المنازل الآمنة ومحاولات إعادة بناء مستوطنة حومش المخلاة لن تثني شعبنا عن استمرار المواجهة والتصدي للمشاريع الاستيطانية في تلك المنطقة”.

بدوره، أكد عضو إقليم حركة فتح في نابلس مسؤول ملف المقاومة الشعبية نضال مليطات “مساندة فصائل العمل الوطني وحركة فتح في مدينة نابلس وكل أبناء شعبنا لأهالي قرية برقة اليوم وعلى التواجد معهم للتصدي لاعتداءات المستوطنين”.

المصدر: وكالة وفا

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