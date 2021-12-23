إصابات بين الفلسطينيين بمواجهات مع العدو الاسرائيلي في برقة بالضفة المحتلة

أصيب خمسة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع بينهم صحفيون الخميس خلال مواجهات اندلعت مع قوات العدو الإسرائيلي، على مدخل قرية برقة شمال نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “مواجهات اندلعت على مدخل القرية المغلق بالسواتر الترابية، بين الشبان وقوات الاحتلال، ما أدى لإصابة خمسة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و18 بحالات اختناق بينهم صحفيون، وجرى علاجهم ميدانيا”.

وكانت قوات العدو قد أغلقت الطرق الثلاث الرابطة بين قرية برقة والشارع الواصل بين مدينتي جنين ونابلس بالسواتر الترابية، وشددت من إجراءاتها العسكرية، وأعلنت الطريق الواصل بين بلدتي سيلة الظهر ودير شرف منطقة عسكرية مغلقة، بذريعة تأمين مسيرة للمستوطنين الصهاينة ستبدأ في الساعة الواحدة ظهرا.

المصدر: وكالة وفا