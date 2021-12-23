تشييع الشهيد محمد عباس في رام الله المحتلة

شيع حشد من المواطنين الفلسطينيين في رام الله بالضفة المحتلة الخميس الشهيد الشاب محمد عيسى عباس من سكان مخيم الأمعري جنوب المدينة الذي قضى برصاص العدو الاسرائيلي.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي برام الله، وصولا إلى منزل عائلته، حيث ألقيت نظرة الوداع عليه، قبل أن يوارى الثرى، وردد المشاركون في مراسم التشييع هتافات منددة بجرائم الاحتلال وسط دعوات إلى تصعيد المقاومة الفلسطينية.

واستشهد عباس (26 عاما) متأثراً بإصابته برصاص العدو الاسرائيلي في مدينة البيرة، مساء الأربعاء.

المصدر: فلسطين اليوم