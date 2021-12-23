تركيا: ضبط 51 شخصا من منظمة غولن غرب البلاد خلال محاولتهم الفرار للخارج – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2021 - 14:24

تركيا: ضبط 51 شخصا من منظمة غولن غرب البلاد خلال محاولتهم الفرار للخارج

منذ 17 mins 23 December، 2021
علم تركيا
تركيا - عربي وإقليمي

أفادت وكالة “الأناضول” أن السلطات التركية ضبطت الخميس 51 شخصاً في ولاية إزمير غربي البلاد، ينتمون لمنظمة غولن. وجاء ذلك في عملية لخفر السواحل بقضاء ديكيلي في إزمير، إثر تلقيه بلاغا بمحاولة مجموعة من الأشخاص المشتبه فيهم الفرار إلى اليونان، وفق الأناضول. ولدى وصول السلطات التركية اتضح وجود 54 شخصا على متن قارب بينهم 3 سوريين، فيما الباقي أفراد صدرت بحقهم ملاحقات أمنية لانتمائهم إلى منظمة “غولن”.

وتم اقتياد الأشخاص الـ 54 إلى قيادة قوات حرس الحدود (جندرما) في ديكيلي لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

المصدر: روسيا اليوم

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