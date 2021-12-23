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December 23 2021 - 02:26

هبوط كبير في صادرات الأسلحة الأمريكية

منذ 13 mins 23 December، 2021
سلاح
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء أن مبيعات العتاد العسكري الأمريكي للحكومات الأجنبية تراجعت 21 في المئة إلى 138 مليار دولار في السنة المالية الماضية.
وكشفت الخارجية الأمريكية عن أرقام المبيعات العسكرية للسنة المالية 2021، التي انتهت في 30 سبتمبر، حيث بلغ إجمالي مبيعات العتاد العسكري الأمريكي في السنة المالية السابقة 175 مليار دولار.
ويأتي هذا الانخفاض بعد مبيعات مرتفعة استثنائية لطائرات مقاتلة وصواريخ موجهة العام الأخير من إدارة ترامب.
وتضمنت الصفقات المالية الكبرى لعام 2020 شراء اليابان 63 طائرة مقاتلة “إف-35” من شركة “لوكهيد مارتن” بما يصل إلى 23 مليار دولار من إجمالي مبيعات العام.

المصدر: رويترز

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