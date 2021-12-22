“مؤتمر الاحزاب العربية” استنكر قرار الداخلية اللبنانية بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية

شجبت الامانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية “وباشد العبارات القرار الجائر الصادر عن وزير الداخلية اللبناني القاضي بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية المعارضة على خلفية عقد مؤتمر صحفي لتدشين تقرير حقوقي بعنوان: وباء الانتهاكات، وهو تقرير يوثق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين مابين 2019 لغاية منتصف 2021”.

وقالت الامانة في بيان لها إن “هذا القرار الجائر يعد سابقة خطيرة تصدر عن الجهات الحكوممية في لبنان”، وتابعت “لبنان الذي شكل مساحة للكلمة والتعبير ونطاق ضمان للفكر الحر في العالم العربي”، واضافت “هذه السابقة ينبغي الوقوف عندها كي لا تعتمد منهجاً يفرض على السياسية الخارجية اللبنانية، خاصة انه شكل انتهاكا فاضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية ، وحرية التعبير عن الرأي ومخالفة صريحة لاتفاقية مناهضة التعذيب وقراراً يعرض المرحلين لخطر الأذى الجسيم، خصوصا مع سجل انتهاك حقوق الإنسان الطويل ، وغير السليم للسلطات البحرينية”.

وتابع البيان “إننا اذ نعتز بجمعية الوفاق البحرينية العضو في المؤتمر العام للاحزاب العربية فاننا نعبر عن وقوفنا وتضامننا مع المستهدفين -جهةً وأفرادًا – وندعو الى سحب القرار المتحيّز سياسيا، وكذلك التقيّد بالقوانين التي تسمح للأنشطة والفعاليات على الأراضي اللبنانية والتي كفلها الدستور”، ودعا “الى حملة تضامن واسعة من قبل الاحزاب اللبنلنية والعربية صوناً لحرية الرأي والكلمة وانتصاراً لتاريخ لبنان المشرف في فضاءاته السياسية التي تحتضن الاشقاء العرب واحرار العالم”.

المصدر: بريد الموقع