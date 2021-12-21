موديرنا: جرعتنا المعززة قد تحمي من “أوميكرون”

قالت شركة “موديرنا” إن الاختبارات التي خضع لها لقاحها، أظهرت أن الجرعة المعززة منه “قد تحمي على ما يبدو من متحور “أوميكرون”.

وأكدت “موديرنا” أن اللقاح الحالي سيظل “خط دفاعها الأول ضد “أوميكرون”.

وقالت إن قرار التركيز على اللقاح الحالي “إم أر إن إيه-1273″، جاء إلى حد ما نتيجة لسرعة انتشار “أوميكرون”.

وأضافت أنها لا تزال تخطط لتطوير لقاح للحماية من “أوميكرون” وتأمل في بدء التجارب السريرية عليه مطلع العام المقبل.

وقال كبير المسؤولين الطبيين في “موديرنا” بول بيرتون: “المتوفر لدينا الآن هو 1273.. وهو فعال للغاية وآمن جدا.. أعتقد أنه سيحمي الناس خلال فترة العطلة القادمة وخلال أشهر الشتاء عندما سنشهد أشد ضغوط من “أوميكرون”.

وأوضحت الشركة أن التطعيم بجرعتين من لقاحها أنتج أجساما مضادة منخفضة ضد “أوميكرون”، لكن الحصول على جرعة تنشيطية 50 ميكروغرام أدى لزيادة الأجسام المضادة 37 ضعفا.

وأضافت أن الحصول على جرعة تنشيطية حجمها 100 ميكروغرام من نفس اللقاح أدى إلى زيادة الأجسام المضادة أكثر من 80 مرة عما كان عليه الحال قبل الجرعة التنشيطية.

المصدر: وكالة رويترز