رداً على الهجمة الشرسة على الأسيرات..طعن أحد ضباط “إدارة سجون” الاحتلال في سجن “نفحة” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2021 - 20:58

رداً على الهجمة الشرسة على الأسيرات..طعن أحد ضباط “إدارة سجون” الاحتلال في سجن “نفحة”

منذ 1 ساعة 20 December، 2021
نفحة
عربي وإقليمي - فلسطين

نقلت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الاثنين، أنباء عن وقوع عملية طعن لضابط في سجن “نفحة” الصحراوي من قبل أحد الأسرى الفلسطينيين.
من ناحيتها قالت إذاعة “الجيش الإسرائيلي”: “إنه وقعت عملية طعن ضابط “إسرائيلي” داخل قسم “حماس” في سجن “نفحة”، زاعمةً أن حالته طفيفة”.

وقال مكتب إعلام الأسرى : “إنه تم طعن أحد ضباط إدارة سجون الاحتلال في سجن “نفحة”.
وأضاف مكتب إعلام الأسرى :”إن هناك توترًا يسود كافة السجون وحالة استنفار في صفوف الأسرى الفلسطينيين”.

وتابع قائلاً: “إن عملية الطعن في سجن “نفحة” تأتي انتقامًا للأسيرات في سجن الدامون وبطلها هو أحد أسرى قطاع غزة”.

من جانبها قالت هيئة الأسرى: “تم طعن ضابط “اسرائيلي” يعمل في ادارة السجون، وذلك في اعقاب الهجمة الشرسة والمستمرة على الاسرى والاسيرات خلال الايام الماضية”.
وأوضحت الهيئة، ان قوات من جيش الاحتلال و”وحدات القمع” في طريقها الآن الى سجن “نفحة”.

وحمّلت، كيان الاحتلال “الإسرائيلي” المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات على الأسرى والأسيرات.

المصدر: فلسطين اليوم

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