قوى الامن: نشال في قبضة فصيلة درك الاوزاعي

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 17-12-2021 وفي محلة بئر حسن، اشتبهت دورية من فصيلة الأوزاعي في وحدة الدرك الإقليمي بأحد سائقي الدراجات الآلية وألقت القبض عليه، ويدعى ف. م. (مواليد عام 1997، سوري) وبتفتيشه ضبطت بحوزته هاتف خلوي عدد 2 وكمية من مادة السالفيا.

وبالتحقيق معه، اعترف بنشل شخصين بالتاريخ ذاته في محلتي بئر حسن وطريق المطار، كما تبين ان الدراجة مسروقة.

وسلم الهاتفان الى صاحبيهما، وأودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام