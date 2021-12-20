الجهاد الإسلامي: ملاحقة قادتنا ومجاهدينا في الضفة لن تثني المقاومة عن الاستمرار والرد على عدوانه

أكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم الاثنين 20/12/2021 ، أن ملاحقة قادتنا ومجاهدينا واعتقالهم، ومحاولة الانتقام من عوائلهم، لن تكسر عزيمتهم ولن تثني المقاومة عن استمرار واجبها المقدس في مواجهة الاحتلال، والرد على إرهابه وعدوانه.

وتوجهت الحركة بالتحية لمجاهدينا وقادتنا الأبطال الذين اعتقلهم الاحتلال، مؤكدةً ان ليل السجن لن يطول وأن روح المقاومة التي اشتعلت وتصاعدت بعد عملية انتزاع الحرية التي كسرت حصون سجن جلبوع، هذه الروح تسري في عروق كل المجاهدين وتمنحهم الإصرار على مواصلة العمل والجهاد والمقاومة بكل ثبات.

ودعت الحركة الشباب الثائر والمقاوم والمجاهد إلى تشكيل مجموعات الرباط في مناطق الضفة كافة، لمواجهة الاقتحامات والمداهمات التي يقوم بها العدو ، الذي لن تردعه إلا قوة المقاومة ونار المواجهة.

وجددت الحركة تحيتها لجنين ولسيلة الحارثية التي تنهض على خطى الشهداء نعمان وصالح وسليمان طحاينة وراغب وهنادي جرادات وتضحيات كل الشهداء والأسرى والقادة العظام.

المصدر: فلسطين اليوم