العاروري: كل الذين يعترضون طريق المجاهدين يخدمون الاحتلال الاسرائيلي

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري الجمعة أن “كل الذين يعترضون طريق المجاهدين يخدمون الاحتلال الاسرائيلي”، وقال إن “حركة حماس ملتزمة بما يصدر من قيادتها كما يليق بحركة مجاهدة مقاومة ضمن سياسية متفق عليها لا يضيع فيها دم الشهداء ولا التضحيات والجراح”.

وأضاف العاروري “لا يستطيع أحد أن يعتدي على هذه الحركة ويخرج كأن شيئا لم يكن ولكل أمر أوانه وطريقته ولا يضيع حق وراءه مطالب ولن يثنينا شي عن طريق الجهاد والمقاومة”، وتابع “لا نهن ولا نحزن ولا يخفينا أحد ولا يردنا عن طريقنا أحد فقد استشهد الكثير من أبنائنا وقادتنا ولم يثننا ذلك عن الذهاب في طريقنا بل نزداد إصرار على المضي”.

وشدد العاروري على أن “حركة حماس ستبقى رأس الحربة في صدر العدو ورأس حربة الأمة لتحرير فلسطين”، واكد أن “حماس ستبقى على درب المقاومة وأن قادتها ثابتون على مبادئهم في تحرير فلسطين كل فلسطين”.

المصدر: روسيا اليوم