رئيس “لقاء الفكر العاملي”: للكف عن التصويب على المقاومة

دعا رئيس “لقاء الفكر العاملي” السيد علي عبد اللطيف فضل الله إلى “الكف عن خطاب التصويب على المقاومة”، وشدد على “ضرورة ربط المقاومة بسياقاتها الوطنية المعنية بحماية لبنان والدفاع عن شعبه وسيادته واستقلاله”.

وقال السيد فضل الله الجمعة إن “المكونات الفكرية للمقاومة لا تفرض إلا خطاب الحوار والوحدة والتفاعل الإنساني والحضاري والابتعاد عن لغة السيطرة والإكراه والانزلاق إلى حروب داخلية تخدم الخارج على حساب المصالح الوطنية”.

من جهة ثانية، قال السيد فضل الله إن “السكوت المريب على انفلات سعر صرف الدولار الذي بات يهدد حياة الناس وينذر بمزيد من الانهيار والفوضى والخراب، يمثل جريمة وطنية ترتكبها منظومة المال والسلطة وكل أزلامها وحواشيها في حق كل الشعب اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام