هزيمة نكراء لحزب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في انتخابات تشريعية فرعية

أفادت “وكالة الصحافة الفرنسية”، أن حزب المحافظين البريطاني بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، مني بهزيمة نكراء في انتخابات تشريعية فرعية جرت أمس، في وسط إنكلترا وخسر فيها أحد معاقله، بحسب النتائج الرسمية التي صدرت الجمعة.

وأظهرت النتائج الرسمية أن مرشحة الحزب الليبرالي-الديموقراطي هيلين مورغن فازت بالمقعد النيابي عن دائرة نورث شروبشير بعدما تقدمت بحوالى ستة آلاف صوت على منافسها الذي رشحه حزب رئيس الوزراء لخلافة النائب المحافظ أوين باترسون الذي كان يشغل هذا المقعد منذ 1997 واضطر للاستقالة إثر فضيحة سياسية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية