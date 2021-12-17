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December 17 2021 - 03:12

الناتو يعرب عن استعداده لبناء الثقة مع روسيا شريطة إزالة التوتر في أوروبا

منذ 1 ساعة 17 December، 2021
حلف الناتو
أخبار دولية - منظمات

أعرب حلف شمال الأطلسي “الناتو” عن استعداده للعمل على بناء الثقة مع روسيا، في حال “اتخذت موسكو تدابير ملموسة لإزالة التوتر في أوروبا”.

وجاء في بيان للحلف أن “مجلس شمال الأطلسي أكد تلقيه مقترحات روسية في مجال الأمن الأوروبي”.

وأعلن الناتو أنه “مصمم على الاستمرار في التوسع شرقا ويرفض مطالب روسيا بمنع انضمام أوكرانيا إليه”.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ أثناء مؤتمر صحفي عقده الخميس في بروكسل في أعقاب اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: “يواصل الناتو توسعه، وانضمت إليه الجبل الأسود ومقدونيا الشمالية رغم معارضة روسيا”.

وشدد ستولتنبرغ على أن “الناتو لن يقدم تنازلات لروسيا التي تطالبه بمراجعة وعده في قمة بوخارست في أبريل 2008 بمنح أوكرانيا وجورجيا العضوية فيه مستقبلا”.

وأعرب عن ثقته بأنه “ليس لدى موسكو أي حق على صعيد انضمام دول مستقلة مثل أوكرانيا للحلف”.

المصدر: وكالات

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