قوى الامن: توقيف مطلوب بجرم تأليف عصابة مسلحة والسلب – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2021 - 18:56

قوى الامن: توقيف مطلوب بجرم تأليف عصابة مسلحة والسلب

منذ 1 ساعة 16 December، 2021
قوى الامن الداخلي
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكرات العدلية بحقهم، وبعد عمليات رصد وتعقب، تمكنت قوة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخ 13-12-2021، من توقيف أحد المطلوبين، ويدعى م. ع. (مواليد عام 1996، لبناني)، بحقه خلاصتا حكم بجرمي تأليف عصابة مسلحة وسلب بقوة السلاح. وقد ضبطت بحوزته بياني قيد إفراديين مزورين. كما تبين أنه يوجد بحقه ادعاء بجرم سرقة واحتيال.
التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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