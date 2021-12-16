تحرك احتجاجي لقطاع النقل البري للمطالبة بتحسين الاوضاع المعيشية

يُنفذ قطاع النقل البري في لبنان الخميس تحركاً احتجاجياً لتطبيق الاتفاق الذي أُعلن من قبل الوزراء المختصين حول تحسين الاوضاع المعيشية.

والتزمت مختلف المناطق اللبنانية بالاعتصام حيث توقف السائقون عن العمل ونقل الركاب، وبالمناسبة تم قطع العديد من الطرقات الرئيسية في بيروت والمناطق.

وبالمناسبة، أكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس أن “خطواتنا اليوم تصعيدية على مختلف الأراضي اللبنانية، وذلك للضغط على الحكومة لتُنفِّذ ما تمّ الإتفاق عليه”، ونصح “المواطنين بعدم سلوك الطرقات الا عند الضرورة”، وأشار الى أن “القطاع ملتزم بأكمله بالرغم من تأثير عامل الأحوال الجويّة، من دون تحديد نهار معيّن لإكمال إضراباتنا لكنّ الخطّة التصعيديّة بدأت اليوم وستستمّر”.

من جهته، قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر “تلقينا سابقاً وعداً من رئيس الحكومة بدعم خطة النقل في القطاعين الخاص والعام، وهي توفّر على المواطنين مشقات وكلفات التنقل”، وتابع “هذه الخطة من الضروري أن تُقرّ في ظل التلكؤ الحاصل بحجة عدم توفر الأموال”، ورأى أن “هناك خطة محكمة لسلب اللبنانيين ما تبقى لديهم من دولارات، وعلى الأجهزة الأمنية والقضائية الضرب بيد من حديد”، لافتا الى ان “وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل سيزوران بمعية المدير العام للصندوق الوطني الاجتماعي الاتحاد العمالي العام للبحث في رؤية هدفها تطبيق سريع للبطاقة التمويلية”.

المصدر: قناة المنار + مواقع