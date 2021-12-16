لليوم 122.. الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام بسجون العدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2021 - 09:22

لليوم 122.. الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام بسجون العدو الاسرائيلي

منذ 41 mins 16 December، 2021
الاسير ابو هواش
عربي وإقليمي - فلسطين

يواصل الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش الخميس إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون العدو الإسرائيلي لليوم الـ122 رفضا لاعتقاله الإداري، وسط تحذيرات من خطورة وضعه الصحي.

وقالت مصادر فلسطينية إن “الاسير أبو هواش يعاني من آلام بجميع أنحاء جسده دون استثناء، ولا يستطيع النوم من شدة الوجع، ويفقد توازنه، ويتنقل على كرسي متحرك، كما يعاني من التقيؤ بشكل مستمر، وفقد الكثير من وزنه”.

يذكر أنّ العدو اعتقل أبو هواش (40 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل في الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، وأصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري مدة كل أمر 6 أشهر، وتم تخفيض الأمر الأخير من (6-4) أشهر قابلة للتمديد.

المصدر: فلسطين اليوم

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