سعر الذهب يهبط 0.5% بعد بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2021 - 02:26

سعر الذهب يهبط 0.5% بعد بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي

منذ 35 mins 16 December، 2021
Gold Silver
اقتصاد - صفحات منوعة

هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1761.56 دولار للأوقية بعد بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أعلن اليوم الأربعاء أنه سينهي برنامجه لمشتريات الأصول المرتبط بجائحة كورونا في مارس، وهو ما يمهد الطريق أمام ثلاث زيادات في أسعار الفائدة، كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية، بحلول نهاية عام 2022.

وفي توقعات اقتصادية جديدة نشرت عقب نهاية اجتماع استمر يومين، توقع مسؤولو مجلس الاحتياطي أن التضخم سيبلغ 2.6 بالمئة العام القادم، مقارنة مع 2.2 بالمئة كانت متوقعة في سبتمبر، وأن معدل البطالة سيهبط إلى 3.5 بالمئة.

 

المصدر: النفط

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