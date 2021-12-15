المقاومة الفلسطينية: قرارات “الكنيست” ضد الأسرى هي بمثابة حرب على شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 15 2021 - 19:56

المقاومة الفلسطينية: قرارات “الكنيست” ضد الأسرى هي بمثابة حرب على شعبنا

منذ 55 mins 15 December، 2021
الاسرى
عربي وإقليمي - فلسطين

أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن “قرارات الكنيست الصهيوني ضد الأسرى عنصرية وقمعية وفاشية وتكشف الوجه القبيح لكيان العدو المجرم”.

وقالت اللجان في بيان لها الاربعاء إن “تصويت قائمة المدعو منصور عباس لقرارات قمع الاسرى والتنكيل بهم هي قمة الانحطاط والخيانة والانحدار الاخلاقي والقيمي والوطني”، موكدة أن “تصويت قائمة منصور عباس لصالح قرارات قمع الاسرى هو تنكر لهويتها الفلسطينية واعلان اصطفافها مع العدو الصهيوني ضد ابناء شعبها”.

وأضافت اللجان ان “أي قمع او تنكيل باسرانا الابطال في السجون الصهيونية هو بمثابة اعلان حرب على الشعب الفلسطيني كله والعدو الصهيوني سيتحمل نتائجه كاملة”، داعية “جماهير شعبنا في كل مكان دعمهم ومساندتهم في مواجهة مصلحة السجون الارهابية”.

في ساعات فجر الثلاثاء، صادق الكنيست الصهيوني على 3 “قوانين” تستهدف وبشكل علني المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل والأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، وذلك بدعم ما يسمى “القائمة الموحدة ومعارضة المشتركة”، وقد تم إقرار قانون جائر لتعزيز سلطات السجون بجنود العدو بهدف تضييق الخناق على الأسرى السياسيين الفلسطينيين.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة