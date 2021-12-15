العراق: انطلاق عمليات أمنية في ديالى وكركوك لملاحقة بقايا “داعش”

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق الاربعاء عن إطلاق عملية أمنية جديدة ضد فلول تنظيم “داعش” الارهابي في محافظتي كركوك وديالى.

وقالت الخلية في بيان لها “بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية وتطهير الأراضي، شرعت قطعات المقر المتقدم ل‍قيادة العمليات المشتركة في كركوك والقطعات الملحقة بها بتفتيش وتطهير عدد من المناطق والقرى ضمن قاطع المسؤولية”.

واضاف البيان ان “قيادة عمليات ديالى من خلال الفرقة الاولى ومديرية شرطة ديالى شرعت بعملية أمنية لتفتيش عدد من المناطق والقرى ضمن قاطع المسؤولية”.

المصدر: السومرية