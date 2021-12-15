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December 15 2021 - 10:42

كتائب القسام تعلن عن انطلاق مناورات درع القدس

منذ 31 mins 15 December، 2021
كتائب القسام تعلن عن انطلاق مناورات درع القدس
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” اليوم الأربعاء 15/12/2021، انطلاق مناورات درع القدس والتي تهدف لرفع الجهوزية القتالية وتحاكي سيناريوهات مختلفة.

وقالت كتائب القسام في بيان صحفي أن هذه المناورات تأتي ضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المتواصلة لمحاكاة مختلف أشكال العمليات القتالية.

ونوهت الكتائب إلى أنه قد تسمع في بعض المناطق والمواقع العسكرية أصوات انفجارات وإطلاق نار.

وأكدت الكتائب أن المقاومة ستبقى سيف القدس ودرعها حتى دحر الاحتلال وتحرير الأرض والإنسان والمقدسات.

المصدر: فلسطين اليوم

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