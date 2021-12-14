موجة جديدة من ارتفاع الدولار دون رادع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2021 - 19:38

موجة جديدة من ارتفاع الدولار دون رادع

منذ 60 mins 14 December، 2021
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية
لبنان

في “السوق السوداء” او على “التطبيقات”، اكثر من 3000 ليرة  زاد سعر صرف الدولار في لبنان خلال 3 ايام، ليقارب الدولار 28.700 ليرة.

واليوم خلال ساعات قليلة ارتفع اكثر من 1300 ليرة، في تسونامي متكرر يجرف ما تبقى من قدرة للمواطن اللبناني على تحمل الاعباء.

وادى ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الايام الماضية لارتفاع جنوني جديد في اسعار السلع والخدمات التي تتسابق مع سعر الدولار بل تسبقه.. كما ادى لتآكل الانخفاض العالمي لسعر النفط حيث ارتفعت اسعار المشتقات النفطية اليوم .

ومع غياب الاجراءات الرسمية الرادعة للتلاعب بسعر الصرف والضابطة للاسعار يستمر مسار الإطاحة بالليرة وتجويع المواطن.

المصدر: موقع المنار

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