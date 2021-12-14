“حماس”: زيارة بينيت إلى الإمارات تمثل انحداراً قومياً وتخلياً عن فلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2021 - 15:06

“حماس”: زيارة بينيت إلى الإمارات تمثل انحداراً قومياً وتخلياً عن فلسطين

منذ 34 mins 14 December، 2021
حماس
عربي وإقليمي - فلسطين

 أكدت حركة “حماس” أن “زيارة رئيس وزراء العدو الإسرائيلي نفتالي بينيت، إلى الإمارات، تمثل انحدارا قوميا وأخلاقيا، وتخليا عن فلسطين، ومشاركة لإسرائيل في العدوان على شعبنا ومقدساتنا”. وفي تصريح صحفي، قال القيادي في “حماس” إسماعيل رضوان، “ندين بشدة استقبال حكومة الإمارات للمجرم والسفاح بينت الذي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والذي تتزامن زيارته مع تصاعد عمليات القتل والإرهاب الصهيوني بحق شعبنا، وتعاظم عمليات الاستيطان في أرضنا، ومخططاته التهويدية في القدس المحتلة”.

وأضاف رضوان “إن التطبيع المتسارع لحكومة الإمارات وخطواتها لتعزيز علاقاتها المختلفة مع المحتل الغاصب، يمثل طعنة غادرة لشعبنا، وخيانة للقضية والأمة، ولن يعطي الشرعية للاحتلال على أرض فلسطين”.

المصدر: روسيا اليوم

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