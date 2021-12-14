الطقس في لبنان غدا الأربعاء ماطر والثلوج على 1800 متر ليلا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الأربعاء غائما مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا، مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة التدريجي ليلا لتلامس 1800 متر، وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: منخفض جوي فوق اليونان مصحوب بكتل هوائية باردة يبدأ تأثيره تدريجيا اليوم على الحوض الشرقي للمتوسط ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

– الطقس المتوقع في لبنان

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع انخفاض درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة مساء ومن المتوقع ان تشتد غزارتها ليل الثلاثاء/فجر الاربعاء وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة.

الأربعاء: غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا، مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة التدريجي ليلا لتلامس 1800 متر.

الخميس: غائم مع استقرار في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة التدريجي ليلا لتلامس 1700 متر صباح الجمعة.

الجمعة: غائم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وأمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب 70 كلم/س بخاصة في الشمال، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وتلامس 1600 ليلا.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 8 الى 18 درجة، فوق الجبال من 7 الى 13 درجة، في الداخل من 6 الى 15 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و35 كلم/س، تشتد لتقارب 55 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و90%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

– حرارة سطح الماء: 22 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام