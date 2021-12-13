الجزائر: اعتقال مجموعة من الاشخاص تلقت دعما خارجيا لزعزعة استقرار البلاد

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر “اعتقال 14 شخصا يعملون في جماعة الإخوان المسلمين (رشاد) بجنوب البلاد”.

وأوضحت المديرية التابعة لوزارة الداخلية الجزائرية في بيان لها الأحد أن “الأشخاص الذين تم القبض عليهم في الأغواط بجنوب الجزائر، يبعدون عن العاصمة الجزائر بنحو 400 كلم”، وتابعت “كانوا يمارسون التحريض عبر التطبيقات والمنصات الرقمية من خلال نشر أخبار ومعلومات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والثناء على الأعمال الإرهابية والدعوة إلى التجمعات وتعطيل النظام العام والأمن”.

وأشار البيان إلى أن “المتهمين تلقوا دعما ماليا وتمويلا من الداخل والخارج مقابل نشاطهم التخريبي وأنهم روجوا لإصدارات تحريضية على الإنترنت لزعزعة استقرار الرأي العام الوطني وتضليله”.

المصدر: روسيا اليوم