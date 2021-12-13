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December 13 2021 - 03:32

أطباء بريطانيون يتوقعون إصابة 75 ألف شخص بمتحور “أوميكرون”

منذ 35 mins 13 December، 2021
Corona Europe1
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

كشف تقرير بريطاني جديد أن انتشار متحور “أوميكرون” لفيروس كورونا قد يؤدي إلى نمو جدي لعدد الإصابات والوفيات الجديدة.
وقدت مؤلفو التقرير الذين نشرته مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي سيناريوين، متفائل ومتشائم، لتطور الجائحة في بريطانيا ابتداء من 1 ديسمبر الجاري إلى 30 أبريل القادم. ويقضي السيناريو الأول بأن مناعة سكان البلاد ستكون مرتفعة وستحافظ اللقاحات على فعاليتها. وفي هذه الحالة قد يبلغ عدد الإصابات الجديدة بكورونا ألفي شخص يوميا، فيما سيزداد إجمالي عدد المصابين الذين يتم نقلهم إلى المستشفى إلى 175 ألف شخص. وبينهم قد تصل حصيلة الضحايا إلى نحو 27 ألف شخص.
وحال تحقق السيناريو المتشائم قد يتضاعف عدد الناس الذين يحتاجون إلى المساعدة الطبية، مقارنة مع مؤشرات يناير عام 2021. وسيبلغ عدد حالات الاستشفاء 492 ألفا والوفيات 74,8 ألف.
ويرى أحد أهم مؤلفي هذا البحث، روزانا بيرنارد، أنه سيكون اتخاذ الاجراءات المعتدلة حال تطور الوباء وفق السيناريو المتفائل كافيا لردع متحور “أوميكرون” وستقتصر على الحد من إجراء الفعاليات الجماعية ووقف عمل المؤسسات الترفيهية ونقل الناس على العمل عن بعد.
ودققت: “لكن السيناريو المتشائم يقضي بأنه سيكون من الضروري اتخاذ إجراءات أكثر شدة للحفاظ على عمل خدمة الصحة الوطنية”.

المصدر: روسيا اليوم

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