قوى الامن: توقيف سوريين دخلوا بطريقة غير شرعية عبر الحدود اللبنانية – السورية في عكار – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2021 - 12:58

قوى الامن: توقيف سوريين دخلوا بطريقة غير شرعية عبر الحدود اللبنانية – السورية في عكار

منذ 36 mins 11 December، 2021
قوى الامن الداخلي
قوى الامن الداخلي
لبنان

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، انه في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، وبنتيجة عمليات الرصد والمتابعة، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتاريخ 1-12-2021، من ضبط حافلة لنقل الركّاب (فان)، في بلدة بزال – قضاء عكّار، بداخلها /12/ شخصاً من التابعية السورية (/9/ راشدين و /3/ قاصرين)، دخلوا بطريقة غير شرعية الى لبنان، عبر الحدود اللبنانية – السورية. وقد أودعوا جميعًا مخفر برقايل، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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