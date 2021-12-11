قوى الامن: توقيف سوريين دخلوا بطريقة غير شرعية عبر الحدود اللبنانية – السورية في عكار

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، انه في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، وبنتيجة عمليات الرصد والمتابعة، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتاريخ 1-12-2021، من ضبط حافلة لنقل الركّاب (فان)، في بلدة بزال – قضاء عكّار، بداخلها /12/ شخصاً من التابعية السورية (/9/ راشدين و /3/ قاصرين)، دخلوا بطريقة غير شرعية الى لبنان، عبر الحدود اللبنانية – السورية. وقد أودعوا جميعًا مخفر برقايل، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام