نائب قائد الحرس الثوري ليونيوز: إيران على أتم الجهوزية لتسوية الكيان الصهيوني أرضا

أكد نائب قائد الحرس الثوري العميد علي فدوي أن الجمهورية الاسلامية الايرانية لديها القدرات اللازمة وعلى أتمّ الجهوزية لتسوية الاحتلال الاسرائيلي أرضًا، كما قال قائد الثورة الإمام السيد علي الخامنئي.

تصريحات فدوي تأتي ردا على التهديدات التي أطلقها مسؤولون اسرائيليون ضد البرنامج النووي الايراني واعلانهما اجراء تدريبات عسكرية جوية على تحقيق هذا الهدف لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية حسب ادعائهم.

وأشار العميد فدوي، في مقابلة خاصة مع وكالة يونيوز للأخبار، إلى أن الصهاينة تفوهوا بأمور كثيرة، إنما لا يجرؤون على المبادرة، لافتا إلى أن الصهاينة يرون أنفسهم معرضين للفناء، لهذا يسعون للحفاظ على أنفسهم بشتى الوسائل.

وأضاف العميد فدوي، “أن الصهاينة يترددون على اراض شاسعة في إحدى دول جنوب أمريكا لينتقلوا إليها بدلًا عن فلسطين، علمًا بأن أهل تلك المنطقة لن يقبلوا بتواجدهم عندهم، لأنهم على دراية بخبثهم، أو نراهم يبنون الجدران حول أنفسهم ليدفعوا عن أنفسهم الضرر، متسائلا “كيف لهم أن يتحدّثوا عن هجمة ضد إيران!؟ وأكد العميد فدوي أن إقدام الصهاينة على أي الحماقة، قد يغير المجريات ويعجّل الله في نهايتهم.

المصدر: يونيوز