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December 10 2021 - 17:16

إصابات بين الفلسطينيين خلال قمع العدو الاسرائيلي لمسيرة كفر قدوم بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 10 December، 2021
مواجهات في كفر قدوم في الضفة الغربية
عربي وإقليمي - فلسطين

أصيب 6 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق الجمعة، خلال قمع جيش العدو الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم السلمية الاسبوعية المناهضة للاستيطان الصهيوني.

وكانت انطلقت المسيرة هذا الأسبوع إحياءً للذكرى السابعة لاستشهاد القائد زياد أبو عين، والذكرى الرابعة والثلاثين للانتفاضة الأولى “انتفاضة الحجارة”.

وقال منسق القوى الشعبية في قلقيلية مراد شتيوي إن “مواجهات عنيفة اندلعت بين الاحتلال والشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة، فيما رد الجنود بإطلاق وابل كثيف من الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة 6 مواطنين بالرصاص، والعشرات بالاختناق”.

المصدر: فلسطين اليوم

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