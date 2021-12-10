الوزير بوحبيب: لم نتوصل بعد الى اعادة العلاقات كما كانت مع الدول الخليجية والكثير من الشروط لا نستطيع تنفيذها

أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب في حديث تلفزيوني انه “قام بالتشكيلات الديبلوماسية وننتظر مجلس الوزراء”.

و عن الازمة بين لبنان ودول الخليج قال:”السفراء العرب كانوا متأسفين يوم ابلغوني قرار مغادرتهم من لبنان بسبب الازمة، مؤكدا انه “عمل منذ اللحظة الأولى لحل الأزمة مع الخليج، وقمنا بإنشاء خلية للأزمة، ودعوة المسؤول الأميركي الى اجتماع اللجنة آنذاك كانت فكرتي واعتقدنا ان الأميركيين يستطيعون مساعدتنا “.

اضاف : لم نتوصل بعد الى اعادة العلاقات كما كانت مع الدول الخليجية، مشيرا الى ان الكثير من الشروط لا نستطيع القيام بها.

وأكد بوحبيب ان “الاتصال بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيتم، والاتصالات على خير ما يرام بين الرئيس عون والرئيس نجيب ميقاتي، وما سيقوله الفرنسيون لعون قالوه لميقاتي”.

من جهة ثانية، نفى الوزير بو حبيب ان يكون رئيس الجمهورية قد كلفه بسؤال الجانب الاميركي عن العقوبات بحق شخصيات لبنانية “ولو طلب مني كنت سألت”.

واعلن وزير الخارجية انه كان يأمل البدء بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي “ولكن يبدو ان هناك العديد من الامور التي لا تزال ناقصة ولن تبدأ قبل شهر كانون الثاني، مشيرا الى ان الدول الأوروبية “تقول لنا إنها مستعدة لمساعدة لبنان لكنها تقول صراحة يجب ان تكون الدول الخليجية شريكة معها أيضا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام