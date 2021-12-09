الخبير الاقتصادي والمالي د.محمود جباعي لموقع المنار: لقرار مصرف لبنان الأخير تداعيات نقدية خطيرة

صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قرار وسيط حمل الرقم 13377، قضى بتعديل القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 المتعلق باجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية.

وأعلن مصرف لبنان أنه قرّر ولمن يرغب بالاستفادة من التعميم 151، رفع سعر صرف الدولار الأميركي (الدولار المصرفي) من 3900 ليرة إلى 8000 ليرة على أن يحدد سقف السحوبات الشهرية بحد أقصاه 3000 دولار أميركي، علمًا أن سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لامس الـ25 ألف ليرة.

في نظرة على هذه التطورات من جانب اقتصادي يعتبر الخبير الاقتصادي والمالي د.محمود جباعي لموقع المنار في حديث لموقع المنار ان”لهذا القرار تداعيات نقدية خطيرة في ظل التدهور الحاصل وطباعة الليرة من مصرف لبنان وتسليمها الى المصارف التجارية وشركات التحويل والصرافيين فئة أولى لامتصاص الدولار من السوق هذا مما يساهم بالإنهيار “.

واضاف “مصرف لبنان يوهم الناس بأن هناك حلاً ولكن هذا غير دقيق فاليوم الهيركات تتخطى 67 % واذا استمر ارتفاع الدولار ستصل الى 80% كما كانت من قبل “.

وختم”يستمر رياض سلامة بخطته الممنهجة لتدمير الليرة، قرار السحوبات يجب ان يكون ضمن سلة متكاملة من كابيتال كونترول إلى تحديد الخسائر وتوزيعها بشكل عادل ومن ثم اقرار قانون يشمل حقوق المودعين وكل ما هو عدا ذلك يعتبر استمرار بتدمير الوطن والمواطن خدمةً للمصارف وحزبها”.

المصدر: موقع المنار